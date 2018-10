L'uomo di Champions colpisce ancora: Vecino in versione assist-man

Fonte: dal nostro inviato a Eindhoven, Lorenzo Di Benedetto

Matias Vecino è un giocatore sempre più importante per l'Inter e la prova è data dal fatto che Luciano Spalletti ha deciso di puntare su di lui dal primo minuto anche nella sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. La coppia centrale di centrocampo formata dall'uruguaiano e da Marcelo Brozovic è quella che dà più garanzie al tecnico nerazzurro in questo momento della stagione e il merito, come visto al Philips Stadium, è anche e soprattutto dell'ex Fiorentina, visto che il croato non è ancora al 100% della condizione.

I tifosi dell'Inter non possono che essere innamorati di Vecino, soltanto per il semplice fatto che è stato lui a regalare sia la qualificazione alla fase a gironi di Champions, con il gol contro la Lazio all'ultima giornata dello scorso campionato, che il successo importantissimo all'esordio contro il Tottenham, con un altro colpo di testa nel recupero. In Olanda il centrocampista non si è ripetuto dal punto di vista realizzativo ma si è travestito in uomo assist, visto che è partito dal suo destro lo splendido lancio che ha pescato Icardi davanti a Zoet e ha permesso all'argentino di firmare il gol vittoria.

Difficilmente Spalletti rinuncerà a lui in futuro e il fatto che nelle ultime cinque partite tra campionato ed Europa, abbia puntato praticamente sempre su di lui, nel momento nel quale aveva bisogno di dare certezze alla sua squadra ci fa capire ancora meglio che i 24 milioni di euro spesi due anni fa per prelevarlo dalla Fiorentina sono stati spesi molto bene. Vicino sta ripagando la fiducia: con i gol, con la sostanza a centrocampo e, da Eindhoven, anche con assist decisivi.