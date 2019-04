L'uomo Gattuso e il professionista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Gattuso che s'è presentato domenica sera in conferenza stampa è un esempio di come ci si comporta. Un modello non solo per gli allenatori, non solo per i calciatori, ma per tutti. Schiena dritta e grande schiettezza, senza mai sfuggire dalle proprie responsabilità e senza rispondere agli attacchi. Anzi, assecondando anche chi in questi mesi non ha mai perso occasione per attaccarlo definendo lui stesso l'ultimo Milan vergognoso. E assumendosi tutte le responsabilità, anche se poi le responsabilità non sono e non possono essere tutte sue.

Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Perché Gattuso è uno degli ultimi Signori del nostro calcio e in una stagione in cui è successo di tutto - tra cambi societari, errori arbitrali e rapporti in bilico - ha sempre evitato polemiche. Ha sempre evitato di snocciolare attenuanti e messo il Milan e la sua storia dinanzi a tutto, anche a costo di mettere in discussione la sua.

Poi però c'è l'altra faccia della medaglia. Perché un allenatore viene giudicato quasi solo per altro, per quei risultati che a quattro giornate dalla fine della stagione sono impietosi. Un autunno uggioso s'è chiuso con l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Olympiacos, in un girone ampiamente alla portata. E una Primavera che era iniziata con grandi risultati e tante vittorie si sta chiudendo nel peggiore dei modi.

Il mondo che cambia in quarantatré giorni, quelli che sono passati dal derby ad oggi. Da quel ko, non ha funzionato più nulla. Il Milan ha dimenticato come presentarsi dinanzi alla porta avversaria e ha cominciato a inanellare pareggi misti a sconfitte. Le ultime due le più pesanti: quella contro la Lazio ha sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia, quella contro il Torino l'estromissione dai primi quattro posti. Dai posti utili per la qualificazione alla Champions 2019/20 che a inizio stagione era considerato obiettivo minimo e che, adesso, sembra una chimera: per come arriva il Milan a questo rush finale più che per le distanze.

La stagione può ancora essere salvata, ma dopo il ko contro il Torino s'è deciso che - a prescindere da come andrà a finire - da giugno in poi si volterà pagina. Tanti saluti a Gennaro Gattuso, non ancora un grande allenatore ma senza dubbio un grande uomo. Che è poi quello che conta davvero.