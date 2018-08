L'uomo più atteso. Anche dagli avversari. Campbell ha bisogno di tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era sicuramente l'uomo più atteso dalle parti di Frosinone, anche se si giocava a circa 700 km di distanza. Joel Campbell è stato senza dubbio il colpo ad effetto del mercato del Frosinone, un giocatore con esperienza internazionale che dopo le esperienze con l'Arsenal ed i vari prestiti in club blasonati (Villarreal, Sporting Lisbona e Betis Siviglia, tanto per fare qualche nome), ha accettato la sfida di una neo promossa come il Frosinone. Una squadra di provincia che, a partire dallo stadio, vuole fare le cose in grande.

Con il Bologna il costaricano ha fatto il suo debutto in serie A, in una partita con poche emozioni. La condizione fisica, per il momento, non gli permette di fare una gara intera, ma in quei pochi minuti giocati ha fatto vedere qualche sprazzo di talento, anche se i rocciosi difensori del Bologna lo hanno limitato bene, segno evidente che l'ex Arsenal era atteso ed era stato studiato bene dagli avversari.

Servirà tempo, per adesso il costaricano del Frosinone è rimandata: quando avrà i 90 minuti nelle gambe, potrà aiutare seriamente il Frosinone nella lotta per restare in serie A.