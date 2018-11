L’uragano ed il Killer: i due bomber che accenderanno Wembley

Fonte: Sportitalia

Un uragano ed un killer. Sullo stesso rettangolo verde e con in palio la possibilità di mantenere la vetrina più importante per la rispettiva insaziabile fame. Mauro Icardi ed Harry Kane rappresentano, allo stato attuale delle cose, l’oggetto dei desideri per eccellenza di chiunque abbia la velleità di regalarsi la certezza di poter far male, lì davanti. L’odore del sangue è una ragione di vita, un carburante che riscalda e mette in moto i meccanismi di due che, nelle loro caratteristiche, non hanno rivali. Icardi e Kane sono simili, nella diversa interpretazione del loro ruolo. Più dedito al sacrificio l’attaccante del Tottenham, più distaccato nell’atteggiamento quello dell’Inter, quasi snob nella cernita dei palloni da lavorare ed inseguire, e trasformare in esultanze assordanti. Differenti, dunque, ma letali. Sordi alle tentazioni economiche di club che avrebbero voluto trasportare altrove il loro istinto, con uno spirito d’appartenenza spiccato alle cause che sembrano avere sposato e che non paiono avere intenzione di abbandonare. Una fascia sul braccio testimonia il cuore nerazzurro del Rosarino, uno che alle parole ha fatto sempre seguire i fatti nonostante i travagli che hanno contraddistinto la sua affermazione totale ed un’ascesa sul trono dei simboli dell’interismo che ora si identifica assolutamente con le sue mani alle orecchie dopo un gol decisivo. Il sudore e la maglia numero dieci sono il simbolo dell’uragano, la tempesta che tiene viva i sogni di gloria degli Spurs. In attesa di un faccia a faccia che comunque vada sarà decisivo. C’è in palio una vetrina, ma nessuno dei due sembra voler andarsene dal mondo che ha trovato, tramutandolo a sua immagine e somiglianza.