L'Uruguay abbatte l'Egitto all'ultimo minuto: è 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria dell'Uruguay all'ultimo respiro, con la Celeste che trova al novantesimo, appena scoccato, il gol del definitivo 1-0. Sugli sviluppi di una punizione è Gimenez a svettare più in alto di tutti, imbucando la palla all'incrocio dei pali dove il portiere avversario non può arrivare. L'Egitto ha invece sofferto la mancanza del suo uomo simbolo, Mohamed Salah: buona la difesa, superbo El Shennawy, ma i Faraoni rimangono a quota 0, come l'Arabia Saudita. L'Uruguay acciuffa la Russia a 3.