L'usato garantito. Quanto sono distanti gli stage

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Nazionale di stasera assomiglierà tanto, tantissimo, a quella di Conte. Anzi, a dir la verità è proprio la stessa squadra, negli undici, che il tecnico del Chelsea avrebbe schierato contro la Svezia a Tolosa, nel giugno 2016, se gli infortuni non lo avessero privato di alcuni giocatori. Stavolta, come sempre, pure Ventura deve fare i conti con chi non è disponibile, tra cui un Marchisio rientrato da poco e un Zaza che si è fermato durante l'ultimo allenamento.

Per il resto l'undici è sempre quello: zero novità da Conte a Ventura, in campo, se non Belotti. Magari giocherà Eder, se il centravanti del Toro non dovesse essere in forma, completando di fatto quella che è, anche per quanto il modulo, una sorte di Conte-bis. Eppure le ha provate tutte, Ventura, per cercare di non essere più considerato il Delfino dell'allenatore del Chelsea, trovando una propria spina dorsale e qualcosa per cui essere apprezzato. Mai come stavolta sono lontanissimi gli stage di un anno fa, di fatto ci sono solo Spinazzola e Gagliardini a dare una ventata di fresco a una squadra che assomiglia, sempre, terribilmente a se stessa.

Meglio però ritornare al Conte pensiero che non rischiare il Mondiale contro la Svezia. Perché, sì, sarà anche più squadra senza Ibrahimovic. Ma è infinitamente meno forte.