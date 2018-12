© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente sospensione dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2018/19. La FIGC ha informato che in queste ore non è al vaglio la sospensione della prossima giornata di campionato dopo gli scontri di ieri avvenuti ieri a Milano in occasione di Inter-Napoli.

In mattinata, dopo la morte del tifoso Daniele Belardinelli, era stato lo stesso numero uno della Federazione Gabriele Gravina ad aprire a questa ipotesi.