La 400esima in Serie A di Hamsik. E la prima dall'inizio di Luperto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Formazione ancora una volta rivoluzionata. Per la sfida sul campo del Torino, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ancora una volta mescolato le carte: confermato il 4-4-2, con Callejon e Verdi esterni di centrocampo, stravolta la formazione.

Torna dal primo minuto il capitano Marek Hamsik, che oggi taglia un traguardo importante: 400 gare in Serie A. Nello stesso giorno, esordio dal primo minuto nel massimo campionato italiano di Sebastiano Luperto. In assoluto, è la terza partita in Serie A con la maglia del Napoli per il difensore classe '96: il 3 maggio 2015, contro il Milan, subentrò al 34esimo del secondo tempo a David Lopez. Adesso, invece, la grande chance: c'è lui e non Mario Rui, laterale portoghese lasciato in panchina lasciato in panchina per la prima volta in stagione.

La formazione - Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto; Callejon, Hamsik, Rog, Verdi; Insigne, Mertens.