La Asl di Torino conferma: "Cristiano Ronaldo sta rientrando in Italia. Ecco la procedura"

vedi letture

Roberto Testi, dirigente della Asl di Torino, ha parlato del rientro in Italia di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole riportate da gazzetta.it: "Sì, mi risulta che Cristiano Ronaldo stia tornando. Non conosco i dettagli della situazione, ma la normativa prevede la possibilità che venga effettuata una richiesta di volo sanitario, denunciato come tale all’Usmaf, l’Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera. In questo caso, Ronaldo avrebbe il diritto di volare con un aereo privato, anche con il suo personale: non è necessario un aereo ad hoc. Generalmente in questi casi il viaggiatore viene trasportato con una ambulanza, ovviamente privata, a casa. Certamente per 10 giorni dovrà restare a casa e non potrà allenarsi con la squadra".