La bandiera bianca di Totti contro la Juve. Dopo sole tre giornate

© foto di Federico Gaetano

Che la Juventus sia la formazione più forte, ricca e favorita del campionato italiano non è certo un mistero. Ma che non esista una formazione capace di competere coi bianconeri, come vidima oggi Francesco Totti, non può esser vero. "Fa un campionato a parte, noi facciamo la corsa con Milan, Inter, Napoli e Lazio. Le aspettative dovevano essere altre". Spiega che "la Juve è fuori concorso e dobbiamo cercare di arrivare tra il secondo e il quarto".

Obiettività e ambizioni La Juventus ha il giocatore più pagato. Ha un monte ingaggi di netta superiore alle contendenti. Ha una rosa di maggior qualità. Ha più tutto, ma che un simbolo della Roma, di cui è pure dirigente, decida di abdicare dopo sole tre giornate non è certo comune. E' riporre le ambizioni nel cassetto, essere sì più realisti del Re ma vuol dire anche soffocare sogni e prospettive dei propri tifosi. Ha ragione, Francesco Totti? Forse sì. Però l'ambizione di un club dev'essere quella di provarci. Di gettare il cuore oltre l'ostacolo finanziario. Di trasformare le risorse in risultati. Così dicendo e spiegando, alza bandiera bianca prima di provare a issare quella giallorossa. E' obiettività, si dirà, piuttosto che vana e fumosa illusione.

"La Juve dovrebbe fare un campionato a parte" Diceva, da calciatore, che "la Juventus dovrebbe fare un campionato a parte". Correva l'anno 2014, post gara a Torino. "Se ne parlerà tanto di questa partita. Queste squadre dovrebbero fare un campionato a parte, alla fine vincono sempre. Non sono io a parlare, vorrebbe dirle tutta Italia queste cose. Nessuno dei tre gol è stato regolare. Come è impossibile non vedere certe cose? Lascio a voi, perchè se parlo io mi squalificano". Adesso il tiro è diverso. E' realista, guarda a conti e progetto, da dirigente, e spiega che la Juventus "fa un campionato a parte". Che non è colpa ma merito, soprattutto se le condententi, che nelle idee e nelle potenzialità potrebbero alzare la voce e provarci, alzano bandiera bianca al 5 settembre.