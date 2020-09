La battaglia va avanti. Messi-Barcellona, nessun passo indietro dell'argentino

Nessun passo indietro. Leo Messi quest'oggi ha ribadito al Barcellona la volontà di andare via e di voler cambiare maglia in questo finestra di calciomercato. La posizione dei Messi è chiara: la stagione a causa della pandemia è finita il 31 agosto, non il 30 giugno, e ha esercitato la clausola unilaterale prima della fine della stagione 2019/20. Messi non si sente più contrattualmente un giocatore del Barcellona e vuole andare via: scontata, a questo punto, la battaglia legale. Col Manchester City che può sorridere dopo la notizia di oggi: Messi non ha cambiato idea e vuole cambiare maglia.