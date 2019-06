La battuta di Commisso: "Firenze esigente? Lo è pure New York..."

Le prime parole di Rocco Commisso immediatamente dopo l'ufficialità dell'acquisto della Fiorentina sono servite per conoscere meglio il nuovo proprietario gigliato. Che con i giornalisti presenti si è espresso anche con termini ironici: "Ho portato da New York la cravatta viola (indossata nel momento del closing, ndr), l'ho messa oggi per la prima volta. Firenze piazza molto esigente? Anche New York lo è...".