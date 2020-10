La bella gioventù di Juric: non solo Lovato, il Verona si gode i suoi nuovi giovani

La copertina è tutta per Matteo Lovato. Classe 2000, come Kumbulla, anche se la strada sarà un po' più lunga. Il Verona l'ha pescato in Serie C, ma a meno di 100 km di distanza. Giocava nel Padova, ieri ha fermato Morata e Dybala. Ivan Juric l'ha fatto esordire in Serie A e coccolato, anche se poi, dopo aver messo la terza ics sulla corsa della Juve, s'è lasciato andare: "Meglio non parli di mercato, sennò mi esonerano. Però i ragazzi bene".

Non c'è solo Lovato. Nel Verona che ha la seconda età media più bassa del campionato (soltanto il Milan è più giovane) brillano ragazzi e ragazzini. Tra gli appartenenti alla prima categoria c'è Andrea Favilli: pochi minuti, sufficienti per bucare Szceszny. O Ronaldo Vieira: classe '98, ha già esperienza in A. Giovani, ma non 2000 o 2001, quelli a cui invece si riferiva Juric.

Colley e Ilic. Eccoli, i ragazzini terribili degli scaligeri. Anche se non arrivano dalla C. Ebrima Colley, classe 2000, preso dall'Atalanta: ha fatto ammattire la difesa bianconera, l'ha persino bucata ma in fuorigioco. Diverso l'impatto di Ivan Ilic, 2001, scuola Manchester City: è entrato in un momento complicato della gara, ha tenuto il centrocampo al cospetto delle stelle in bianconero. E poi? Ieri Eddie Salcedo era fuori per scelta tecnica, ma in precedenza lo stesso Juric lo aveva elogiato. Aspettando Bruno Amione, talentino della difesa: classe 2002 addirittura. Tutti molto giovani, è vero. E forse al Bentegodi è mancato, sul mercato, lo scatto in avanti che Juric s'aspettava. Ma il talento non manca, e anche Kumbulla, che oggi a chi l'ha lasciato andare sembra un veterano, aveva solo una presenza in Serie B, prima di uno strepitoso campionato tra i grandi.