La bellezza del calcio è che smentisce tutte le teorie sul calcio

© foto di Imago/Image Sport

La crudeltà del risultato, che è poi anche la sua bellezza. Una palla che rotola e che smentisce, sistematicamente, chi parlando di calcio prova a costruire delle verità assolute. Lo osserva col paraocchi, lo analizza in modo paranoico, e quindi si perde le mille sfaccettature dello sport più seguito e atteso. Che è bellissimo proprio quando non perde il suo elemento di imprevedibilità.

Per vincere la Champions ci vogliono i campioni. Poi arriva il Liverpool, che ad Anfield senza il suo giocatore più importante è chiamato a ribaltare un 3-0 contro un Barcellona che ha in rosa il campione dei campioni. E ci riesce, mandando a segno protagonisti inattesi come Origi e Wijnaldum. Ci riesce mandando in tilt la squadra di Leo Messi, che è stato straordinario nella gara d'andata e tra i migliori del Barça nella serata di martedì. Eppure è uscito.

Per vincere la Champions serve il calcio propositivo. Poi vedi che il Manchester City di Pep Guardiola da anni fatica in Europa, anche se Guardiola è l'emblema del calcio votato all'attacco. E' uscito anche quest'anno anticipatamente contro un Tottenham che per modo di intendere il calcio è profondamente diverso. E che si ritrova in finale, dopo aver passato i quarti grazie a un gol annullato dal VAR (che un anno fa non c'era) e le semifinali con un gol realizzato all'ultimo istante.

Per vincere la Champions serve il fatturato più alto. Poi vedi l'Ajax che, con una squadra costata poco più di 50 milioni di euro e con un fatturato che può essere paragonato a quello della Sampdoria, sfiora la finale di Champions League. Dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus e con ingaggi nemmeno paragonabili a quello delle rivali.

Questo non vuole dire che le analisi siano basate sul nulla. Tutt'altro. Che avere un fatturato alto non serva o che acquistare campioni non sia funzionale alla vittoria dei trofei: certamente è così, nelle coppe ma soprattutto nelle competizioni a punti come i campionati (che infatti sono oggetto di profondo ripensamento). Ma guai ad avere certezze assolute: la bellezza del calcio vive nelle sue eccezioni.