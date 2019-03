© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'incubo di Joao Cancelo si chiama Atletico Madrid. Un bilancio shock, quello del terzino portoghese contro i Colchoneros. Una vittoria e un pareggio ma solo quando era in panchina, nella Liga 2014/2015. Terzino ancora imberbe, l'attuale giocatore della Juventus ha sfidato la banda Simeone per cinque volte da calciatore. Cinque i ko, quattro con la maglia del Valencia e uno, anche se solo nei sei minuti finali più recupero, con quella della Juventus. Pure il bilancio gol fatti-gol subiti, chiaramente, non è ottimale: dodici subiti, solo due fatti dalle sue squadre nelle gare in cui poi Cancelo ha giocato. E' la squadra con cui Cancelo ha fatto meno punti in assoluto: ci sono poi pure Zenit San Pietroburgo (due ko in due gare ma con un gol) e Real Sociedad (quattro ko di cui due con Cancelo in campo). Stasera un'occasione per smentire il passato. Il portoghese di Barreiro sfida la sua bestia nera.