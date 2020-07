La Brexit non ferma le italiane. Non solo Pedro, altri 5 del Chelsea possono arrivare in Serie A

Il Chelsea ha deciso di fare le cose in grande, in vista del prossimo futuro. Gli arrivi di Hakim Ziyech e Timo Werner, già certificati, sono una dichiarazione d'intenti bella e buona. Combattere alla pari fin da subito con Liverpool e City sarà dura, ma la strada che i Blues vogliono intraprendere è quella. E per farlo, Roman Abramovich e Marina Granovskaia hanno deciso di tagliare con buona parte del passato. Tanti e diversi i giocatori in uscita da Stamford Bridge, molti dei quali seguiti dai club italiani e quindi forti candidati per lo sbarco in Serie A.

Pedro è già della Roma - Il primo nome su cui già esistono certezze è quello di Pedro: l'ex Barça ha detto basta col calcio inglese per provare l'avventura italiana. Con la Roma firmerà un biennale con opzione sul terzo anno, 3 i milioni netti stagionali che lo spagnolo si metterà in tasca.

Emerson Palmieri e Jorginho - Sono i due giocatori più ambiti, per certi versi più vicini al ritorno in Italia. L'esterno mancino è una delle primissime scelte per Antonio Conte e la sua Inter. La quadra non è stata trovata, ma la volontà di chiudere da parte dei nerazzurri c'è. Ed il Chelsea non farà certo barricate. Quindi il regista ex Napoli: il feeling con Sarri è chiaro e sotto gli occhi di tutti e nelle ultime 5 partite dei Blues il giocatore è partito dalla panchina. Un segnale piuttosto chiaro su quella che è la volontà di Franck Lampard.

Altri 3 profili buoni per l'Italia - Nel caso in cui dovesse saltare l'operazione Emerson Palmieri, l'Inter potrebbe virare direttamente su Marcos Alonso. L'ex Fiorentina ha perso gradi ed importanza all'interno della rosa londinese e il richiamo dell'Italia suona forte. Olivier Giroud in Italia non ci ha mai giocato, ma lo scorso gennaio l'ha sfiorata con forza. Anche in questo caso l'Inter e soprattutto Antonio Conte potrebbero dargli una nuova occasione in caso di cessione (ad oggi comunque non certa). Chiusura con Willian: è uno dei pezzi pregiati in uscita a zero dal Chelsea e Maurizio Sarri è un suo grande ammiratore. La concorrenza è forte, a livello europeo, ma proprio il tecnico bianconero potrebbe mettere sul piatto elementi convincenti per portarlo alla Continassa.