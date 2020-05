La Bundesliga è finita? Haaland stecca, Kimmich no. Il Bayern va a più 7

La Bundesliga è l'unico grande campionato in Europa che sta giocando regolarmente. E con il protocollo tedesco, dopo tre giornate, pare che la situazione non sia cambiata enormemente rispetto a prima. La notizia di oggi è certamente la vittoria del Bayern Monaco sul Borussia Dortmund, grazie al grande pallonetto di Kimmich che ha uccellato Burki.

BORUSSIA DISCRETO, MA HAALAND STECCA - La partita è divertente anche grazie alle filosofie offensive di ambo le squadre. Haaland va a un passo dal gol dopo 35 secondi, ma Boateng salva sulla riga. Lo stesso difensore è protagonista, quasi inconsapevole, di un altro grande salvataggio sul norvegese nel secondo tempo. Brandt è inesistente, Sancho trotterella ma non incide più di tanto.

ALLA FINE VINCE IL BAYERN - Nel primo tempo Burki mette i pugni in un paio di circostanze, su Coman in particolare, poi Piszczek su Gnabry evita l'1-0 con un colpo di tacco sulla riga, stiloso ma quantomeno rischioso. Poi però Kimmich impallina il portiere del Borussia con un pallonetto, mentre Davies, Boateng e Alaba giocano una partita straordinaria, facendo toccare solo un pallone a Neuer. L'1-0 non cambia più e, probabilmente, la Bundesliga è praticamente finita, con il Meisterschale che rimarrà per l'ottava volta consecutiva all'Allianz Arena di Monaco.