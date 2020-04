La Bundesliga sarà il primo campionato a ripartire: il 9 maggio è la data prescelta

La Bundesliga ripartirà con tutta probabilità il 9 maggio. Ieri una conferenza tra i ministri dello Sport dei 16 Lander federali dovrebbe aver segnato questa data in rosso nel calendario per la ripresa. Le gare saranno a porte chiuse e ci saranno rigide misure sanitarie. "La ripresa non avverrà a danno del sistema sanitario -ha spiegato il numero uno DFB, Fritz Keller-. Il calcio è un importante settore economico e i calciatore vogliono praticare il loro mestiere". La ripartenza delle 81 partite mancanti potrebbe essere annunciata dopo il prossimo vertice Stato-Regioni fissato per il 30 aprile.