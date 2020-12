La buona prova di Ramsey non dissipa i dubbi sul futuro: per il Daily Mail sarà addio alla Juve

La maglia da titolare e la buona prova offerta a Barcellona non sembrano dissipare i dubbi sul futuro di Aaron Ramsey. Secondo il Daily Mail, infatti, la Juventus starebbe pensando di cedere il centrocampista gallese già durante la prossima estate. L'obiettivo? Realizzare una plusvalenza importante per le casse del club, vendendo un elemento che non è riuscito a convincere al 100% e, soprattutto, che nel 2019 è arrivato a parametro zero dall'Arsenal.