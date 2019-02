La calda estate che attende il Napoli

Fonte: Dall'inviato a Zurigo

Marek Hamsik è da poco andato via. L'ha annunciato Aurelio De Laurentiis direttamente da Zurigo, a poche ore dal match di Europa League della formazione azzurra. Nel giorno di San Valentino, si spezzano i cuori di milioni di tifosi azzurri ma il club partenopeo è già proiettato oltre. Guai se non fosse così, perché il Napoli deve pensare al futuro per continuare a diventare ancora più grande. Riaprendo, inoltre, la bacheca dopo oltre quattro anni. Intanto il patron dalla Svizzera ha fatto capire la strategia del club per i prossimi mesi: "Ci aspetta un'estate ancelottiana, con due-tre cambi importantissimi". Parole che alimentano già i sogni dei tifosi, riaccendendo la passione per l'Europa League e nei riguardi della squadra. Nel giorno di San Valentino, é comunque un bel messaggio.