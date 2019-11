La campagna del General Fonseca, l’Europa passa dai confini dell’Impero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fonseca si gioca l’Europa dove Augusto non arrivò mai. Stiamo parlando della Germania Magna. Già perché l’Impero romano si fermò alla parte sud-occidentale del paese tedesco, più precisamente negli Agri Decumates (l’attuale Alemania). Qualche chilometro più sopra c’è Moenchengladbach, dove questa sera la squadra giallorossa affronterà il Borussia. Una vittoria farebbe volare Dzeko&co. a 8 punti nel girone J. Non sarebbe matematica la qualificazione ai sedicesimi di Europa League che passerebbe comunque da Costantinopoli. Il 28 novembre, infatti, la Roma sarà ospite dell’Istanbul Basaksehir. Sulle rive del Bosforo l’Impero romano ci arrivò, rendendo Costantinopoli anche una delle sue capitali. Dunque il passaggio del turno dei giallorossi passa da due gare in trasferta. Fare sei punti equivarrebbe anche al primo posto matematico, rendendo l’ultima gara del gruppo con il Wolfsberger una semplice sgambata.

NUMERI - La campagna del General Fonseca parte quindi stasera e il tecnico proverà a invertire un trend europeo non eccezionale lontano dall’Olimpico. I giallorossi non vincono fuori casa in Europa da esattamente un anno. Era il 7 novembre 2018 la squadra di Di Francesco vinceva in Russia contro il CSKA Mosca. Prima, però, c’era stata la sconfitta di Madrid con il Real, dopo le occasioni perse con Viktoria Plzen e Porto. Fino ad arrivare a quest’anno con il pari di Wolfsberger. L’ex Shakhtar allora spera di affidarsi un cambio di rotta avuto dalla Roma in questa stagione. Tra campionato e coppa la squadra è imbattuta in trasferta (3 pareggi e 3 vittorie). Il dato ancor più incoraggiante sono i soli 3 gol subiti in sei partite. Un equilibrio trovato con Mancini in mediana e Smalling e al centro della difesa. Tutti pronti a gettarsi nel fuoco per il General Fonseca.