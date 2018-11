La carica di Carletto. Napoli, con la Stella Rossa una chance irripetibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'occasione più unica che rara. Per il Napoli, la notte del San Paolo contro la Stella Rossa potrebbe passare agli archivi come quella dell'aritmetico passaggio del turno con 90' di anticipo. Un'eventualità, questa, apparentemente remota se non impossibile al momento del sorteggio dei gironi ad agosto a Montecarlo. Invece Carlo Ancelotti ha subito trasferito la sua mentalità alla squadra, portando con sé l'indole che ha caratterizzato la sua carriera sia da calciatore che da allenatore. Il mister che ha sempre ammesso di preferire la coppa ha sovvertito ogni pronostico nel raggruppamento con Liverpool e Paris Saint-Germain, tanto da avere una chance forse irripetibile: estromettere dalla Champions la formazione finalista della passata edizione oppure i parigini che ogni estate spendono e spandono senza raccogliere frutti una volta superati i confini francesi.

Stasera, però, massima concentrazione sulla Stella Rossa. Ancelotti ne è consapevole e non vuole che i suoi calciatori possano pensare a cosa stia accadendo sull'altro campo, anche se una vittoria di fronte i cinquantamila del San Paolo e un contemporaneo insuccesso della squadra di Thomas Tuchel spedirebbe i partenopei nella top 16 continentale. Testa e attenzione soltanto sulla compagine serba che, dopo aver fermato il Napoli al Marakana a Belgrado sullo 0-0, ha imposto la propria legge casalinga proprio sui reds. E' vero che la Stella Rossa fuori casa ha perso male e sempre con uno scarto ampio, ma gli azzurri non possono fallire l'approccio dopo aver mancato la vittoria casalinga contro il ChievoVerona. Una partita che, tra l'altro, potrebbe essere tatticamente simile a quella in programma stasera. In caso contrario, avrebbe ragione Ancelotti. "Se non passiamo il turno siamo dei coglioni", le parole di Carletto che hanno scosso l'ambiente caricando al contempo la squadra verso una vera e propria impresa.