La carriera di Ibanez: "Non pensavo di ritrovarmi così presto in un top club come la Roma"

"Non pensavo così presto di ritrovarmi a giocare in un top club". A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata al sito ufficiale giallorosso, è il difensore della Roma Roger Ibañez. "Ho lavorato duramente per questo ma - prosegue - non avrei mai pensato di arrivare così presto in un club come la Roma. Il mio percorso è stato abbastanza breve, sono stato alla Fluminense per un anno e mezzo. Prima ho giocato in squadre delle serie minori brasiliane. Una era collegata al mio procuratore e l’altra si trovava nel nord-est e si chiamava Sergipe. Ho giocato in queste due squadre prima della Fluminense, poi sono passato all’Atalanta e ora sono alla Roma".