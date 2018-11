La certezza del Milan è l’attacco: numeri da vertice

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Il quarto posto in classifica ha rianimato il Milan dopo un periodo difficile, e dopo dieci giornate di campionato si può tracciare un primo bilancio della stagione rossonera. Il punto di forza è l’attacco. La squadra di Gennaro Gattuso segna tanto, addirittura 20 gol in 10 partite, solo uno in meno rispetto alla capolista Juventus. Il Milan è la seconda squadra che segna di più in serie A, e l’ultima volta che i rossoneri hanno segnato così tanto bisogna risalire alla stagione 2005/06. Il Milan produce molto in fase offensiva grazie alle reti di Higuain e Cutrone, la cui intesa cresce gara dopo gara, ma anche all’apporto di Suso, salito già a quota 4 centri in campionato. Addirittura Suso ha fornito 7 assist fino ad ora, diventando così insieme a Cristiano Ronaldo il giocatore più determinante della serie A: i due hanno partecipato attivamente (con gol o assist) 11 reti.

Ciò che il Milan deve migliorare è invece la fase difensiva: 14 reti incassate fino ad ora, troppi per restare aggrappati alla corsa Champions. L’allenatore calabrese sta provando a migliorare la situazione con cambi tattici e un lavoro prettamente sulla fase difensiva durante la settimana, ma non aiutano nemmeno i tanti infortuni che stanno tartassando i rossoneri. Strinic out da inizio stagione, l’utilizzo di Abate va dosato, Conti sta rientrando solo ora da un infortunio lungo un anno, Calabria è alle prese con un problema alla caviglia, mentre Caldara fino a febbraio non sarà a disposizione. Un quadro non proprio eccellente per Gattuso che sta cercando comunque di interrompere la striscia di gol subiti che dura da 16 partite consecutive.