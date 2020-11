La cessione di Eriksen a gennaio? Marotta: "Possibile che il calciatore ci chieda di andare via"

vedi letture

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport nel pregara della sfida contro il Sassuolo, affrontando anche l'argomento relativo a Christian Eriksen: "Capita che alcuni giocatori non risultino poi funzionali per un certo allenatore. A gennaio scorso abbiamo colto una grande opportunità nello scorso gennaio, poi se le cose non andranno faremo delle valutazioni. Conte manda in campo quelli che gli danno più garanzie. Vedremo cosa succederà nella prossima finestra di mercato, cercheremo di migliorare sfruttando le opportunità, anche se non sarà facile. È comunque possibile che il giocatore ci chieda di essere ceduto. Il problema di oggi è anche lo stress psicofisico che la squadra ha, dovuto ai continui impegni".