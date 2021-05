La Champions ai piedi di Mahrez e Kanté: entrambi in Serie B francese fino ai 23 anni

I ragazzi terribili del Leicester, ma non soltanto. Le ultime due semifinali di Champions League sono state decise da Ryad Mahrez, autore ieri della doppietta che ha trascinato il Manchester City, e N’Golo Kanté, migliore in campo nel 2-0 di oggi del Chelsea sul Real Madrid. Lanciati dalle Fosse di Ranieri, ma entrambi non proprio ragazzi prodigio a inizio carriera. Basti pensare che Mahrez, arrivato al Leicester a 23 anni, giocava fino ad allora in Ligue 2 col Le Havre, e fino ai 21 anni nei campionati amatoriali francesi. Percorso simile per Kanté, nella Serie C francese fino ai 21 anni, poi in Ligue 2 fino ai 22. Non è mai troppo tardi.