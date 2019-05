La Champions e poi l'addio. L'ultima corsa di Sir Ranieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se fosse tornato a Trigoria durante la sosta di gennaio, forse la Roma sarebbe adesso con un piede nella prossima Champions League. Non c'è ovviamente certezza che un cambio tecnico, se avvenuto prima di inizio marzo, avrebbe messo i giallorossi in una posizione migliore di quella attuale. Tuttavia Claudio Ranieri ha avuto il grande merito di riportare equilibrio tra le file della Roma, che ora continua a viaggiare con la speranza di superare l'Atalanta e agguantare la quarta piazza in campionato.

59 punti contro 58, Sir Claudio Ranieri vuole completare la missione. E' tornato con l'obiettivo di arrivare in Champions e la strada intrapresa sembra quello giusta, ma l'Atalanta ha finora fatto meglio. Tuttavia il calendario contro Genoa, Juve, Sassuolo e Parma potrebbe sorridere in caso di quattro successi di fila. Non è semplice, ma neanche impossibile perché il grifone - così come le due emiliane a fine torneo - può essere messo al tappeto. Idem la Juventus, se dovesse arrivare all'Olimpico con la pancia sazia dopo la conquista dell'ottavo scudetto. Tra l'altro il cammino con l'Atalanta è simile, in quanto Gasperini sfiderà Lazio, Genoa, Juventus e Sassuolo.

La Champions e poi l'addio. Ranieri è stato esplicito, darà tutto in questo finale di stagione e poi si farà da parte. "Sono un uomo di campo e tutto il resto non conta. Voglio fare il massimo in base a quello che mi è stato chiesto, poi non sarà più compito mio", ha detto nella conferenza stampa di ieri. Forse l'ultima corsa del mister ex Leicester City che, dal prossimo luglio, potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale. Sarebbe più che meritato, dopo aver sfiorato lo Scudetto nel 2010 ed essere tornato nel momento del bisogno.