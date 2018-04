La Champions, il Mondiale e il futuro: per Alex Sandro due mesi decisivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aprile e maggio saranno mesi decisivi per la carriera e il futuro di Alex Sandro: il terzino brasiliano, recuperato proprio oggi da Max Allegri per la sfida al Real Madrid, tornerà titolare nel quarto di finale contro le merengues e potrà conquistarsi le attenzioni di allenatori e ct in vista di due mesi assolutamente fondamentali per lui e per le squadre in cui milita.

L'Alex Sandro bianconero: con la finale di Coppa Italia già conquistata, il quarto di finale da disputare e il campionato che sorride, l'apporto del brasiliano sarà assolutamente fondamentale per le possibili vittorie della Vecchia Signora, che vuole entrare nella storia a tutti i costi.

L'Alex Sandro verdeoro: saltato l'ultima tornata di amichevoli, Alex Sandro dovrà rientrare velocemente in forma per mettersi a disposizione di Tite, ct verdeoro. Dopo l'umiliazioni di quattro anni fa, il Brasile dovrà dimostrare di aver voltato pagina in maniera decisa.

L'Alex Sandro uomo mercato: il suo addio qualche mese fa sembrava davvero scontato. Asamoah lascerà di certo a parametro zero e Spinazzola dovrebbe prenderne il posto ma rinunciare ad un top player in grado di garantire subito un delta di differenza come l'ex Porto non è facile. Servirà una superofferta per convincere Marotta e Paratici.