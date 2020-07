La Champions riparte anche in chiaro: Juve-Lione e Barcellona Napoli su Canale 5

Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions, andranno entrambe in onda in chiaro su Canale 5. "La Champions League torna su Mediaset - si legge nel comunicato -. In esclusiva, in chiaro, Canale 5 trasmette le due gare di ritorno degli ottavi di finale che vedono impegnate le squadre italiane: si parte venerdì 7 agosto, con Juventus-Lione, per continuare sabato 8 con Barcellona-Napoli dal Camp Nou.