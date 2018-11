La Champions sia con l'Atletico che col Real: Courtois è il quarto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Thibaut Courtois è il quarto giocatore a giocare la Champions League sia con la maglia dell'Atletico Madrid che con quella del Real Madrid. Titolare in Europa per la prima volta in stagione, il portiere belga - che il club campione d'Europa ha acquistato in estate dal Chelsea - con la casacca dei colchoneros ha giocato 27 gare di Champions League.

I tre calciatori che già avevano giocato nella massima competizione continentale per club con entrambe le maglie sono Juan Eduardo Esnáider, José Manuel Jurado e José Antonio Reyes.