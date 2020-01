© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il posticipo di Serie A la SPAL non è più ultima in classifica. La squadra emiliana con la vittoria di questa sera infatti sale a quota 15 agganciando il Brescia e superando il Genoa che ora occupa l’ultima piazza. Per l’Atalanta invece non c’è l’aggancio al quarto posto della Roma che ora ha tre punti di vantaggio sui bergamaschi. Questa la classifica aggiornata:

Juventus 51

Inter 47

Lazio 45*

Roma 38

Atalanta 35

Cagliari 30

Parma 28

Milan 28

Torino 27

Verona 26*

Napoli 24

Bologna 24

Fiorentina 24

Udinese 24

Sassuolo 22

Sampdoria 19

Lecce 16

Brescia 15

SPAL 15

Genoa 14

* Una partita in meno