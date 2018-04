La classifica della spesa per i procuratori: Juve prima, poi Roma e Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso noti i compensi dei procuratori sportivi durante il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre dello stesso anno. Si tratta di cifre versati ai rappresentati dei calciatori per quanto riguarda compravendite e rinnovi contrattuali. La Juventus conferma il proprio strapotere economico e non solo sul calcio italiano totalizzando praticamente il doppio di spesa rispetto alle più immediate inseguitrici (circa 42 milioni di euro), che sono Roma e Milan (22 e 21 milioni di euro di spesa, ndr). Ben distaccato il Torino, ai piedi del podio della spesa, con otto milioni di euro. Ultima in classifica la SPAL, con neanche 100 mila euro di spesa per i procuratori. Sorprende anche il penultimo posto della Lazio, nonostante una cessione molto importante come quella di Keita Balde. Di seguito la classifica di quanto investito nei compensi dei procuratori sportivi:

1. Juventus 42364516

2. Roma 22948000

3. Milan 21024715

4. Torino 8001524

5. Atalanta 7676098

6. Genoa 5573895

7. Napoli 5278576

8. Sassuolo 4074620

9. Inter 3163450

10. Benevento 2790840

11. Bologna 2758811

12. Fiorentina 2297070

13. Hellas Verona 1971271

14. Crotone 1347253

15. Benevento 1654083

16. Udinese 1445333

17. Sampdoria 1296422

18. Cagliari 1175917

19. Lazio 1130608

20. SPAL 98750