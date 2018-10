La classifica dopo Milan-Genoa: rossoneri al 4° posto, agganciata la Lazio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Con il successo di stasera del Milan, si è finalmente conclusa la prima giornata del campionato di Serie A, iniziata addirittura nell'agosto scorso. Le gare delle genovesi erano infatti state rimandate in seguito al tragico crollo del ponte Morandi. Il successo dei rossoneri rilancia le ambizioni di Gattuso in classifica, col quarto posto raggiunto in coabitazione con la Lazio dopo dieci giornate di campionato. Per il Genoa sfuma un punto importante, che avrebbe consentito un quadruplo aggancio a quota 15 punti. Di seguito la classifica della Serie A: