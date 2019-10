La classifica piange. Ma il Brescia di Corini è vivo e ha attenuanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse ore, era la vigilia della sfida contro l'Inter, in casa Brescia sono suonate le prime sirene di mercato riguardante un possibile nuovo allenatore al posto di Eugenio Corini. I nomi circolati con più insistenza sono stati quelli di Davide Nicola e Cesare Prandelli e molto sembrava legato all'esito della sfida contro l'Inter. Una partita che le Rondinelle hanno perso, ma comunque ben giocato. Soprattutto nella ripresa, quando la squadra ha dimostrato di avere voglia, energia e qualità per mettere all'angolo l'Inter. Che in quanto corazzata è riuscita a portare a casa il risultato, ma il secondo tempo del Brescia resta comunque importante. Segnale chiaro ed evidente di come la squadra, nonostante tutto, sia dalla parte dell'allenatore. Vero che il suo Brescia è a soli 7 punti dopo 9 giornate, ma le attenuanti non mancano. E sono soprattutto legate al calendario, visto che le Rondinelle hanno già affrontato fra le altre Inter, Napoli, Juventus, Milan, Fiorentina e Cagliari.