La clausola da aggirare e il paragone con Varane: ecco Todibo, l’ultimo nome sulla lista di Petrachi

Jean-Clair Todibo è l’ultimo nome finito sul taccuino di Petrachi. Le chance che il prossimo anno la Roma possa confermare Smaling sono sempre meno e per questo il diesse sta valutando diversi profili, molti di questi futuribili, come il classe 99 in forza allo Schalke, ma di proprietà del Barcellona. Il giocatore, dopo aver disputato appena 3 partite in bluagrana nella prima parte di stagione è stato mandato in Bundesliga per giocare, ma il virus non gli ha portato certo fortuna perché sono state solamente cinque le partite giocate prima dello stop forzato.

Con ogni probabilità potrà riprendere a giocare prima di molti altri suoi colleghi visto che la Germania sembra pronta a tornare in campo e per lo Schalke sarà una colonna portante da qui alla fine della stagione. Non potrebbe essere altrimenti per un giocatore sul quale verte già una clausola da ben 150 milioni. L’ha inserita il Barcellona al momento del suo acquisto, ma già Maldini per portarlo al Milan nella passata sessione di mercato aveva dimostrato di poterla aggirare e lo stesso pensa di fare Petrachi per il difensore con il fisico da cestista. Già, perché a discapito dei suoi 190 cm e 81 chilogrammi, riesce comunque ad essere molto veloce, agile e con una buona tecnica di base. Il suo punto di forza sono i duelli aerei e in molti in Spagna lo vedono già come il nuovo Varane. Proprio per questo la concorrenza alla Roma sarà agguerrita.