La concentrazione di Messi e i sorrisi di Pjanic. Le immagini della rifinitura del Barça a Vinovo

Allenamento di rifinitura a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro la Juventus, per il Barcellona di Ronald Koeman. I blaugrana, come raccontato dal nostro inviato, hanno svolto in queste ore una seduta di attivazione muscolare al centro tecnico di Vinovo. Ingresso in campo con mascherine di ordinanza, per il gruppo squadra catalano, poi spazio al pallone. Nelle immagini pubblicate dal Barça sui social si nota la concentrazione di Leo Messi, ma pure il sorriso di Miralem Pjanic che quei campi li ha già calpestati tante volte nel recente passato.