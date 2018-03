La conferma di Perugia. Barella è gia da top club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella pur non superlativa prova dell'Under 21, spicca la prova di un centrocampista ormai diventato un perno del Cagliari e della selezione di Evani ora e di Di Biagio prima. Un tuttocampista che si dimostra già ora giocatore da top club fatto e finito, quasi a stonare nella selezione Under azzurra. Ma oggi come oggi, dopo aver perso Chiesa, Cutrone, Pellegrini etc, sarebbe davvero difficile pensare ad una Nazionale senza il suo motorino perpetuo a centrocampo. Questo ha detto anche la partita del Curi. E le big, italiane e non solo, osservano interessate.