La conferma di Sanchez e 5 colpi per far felice Conte: da Dzeko a Tonali, tutti i nomi

Alexis Sanchez ha trovato l'accordo per liberarsi dal Manchester United e diventerà un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. L'attaccante cileno sarà così il secondo rinforzo ufficiale dei nerazzurri, dopo Achraf Hakimi, terzino del Real Madrid. Adesso, Marotta e Ausilio concentreranno i loro sforzi per regalare ad Antonio Conte altri cinque rinforzi: un difensore, due centrocampisti, un esterno mancino e un attaccante.

Dzeko o Mandzukic - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo continua ad essere Edin Dzeko. La Roma potrebbe essere costretta a cedere qualche pezzo pregiato e i nerazzurri vogliono farsi trovare pronti. L'alternativa è Mario Mandzukic, pupillo di Allegri alla Juventus e attualmente svincolato.

Affari in Premier - Per la corsia mancina, Conte guarda in casa Chelsea: piace Emerson Palmieri, così come a centrocampo il sogno è N'Golo Kanté. Tanguy Ndombélè resta un'idea e diversi media inglesi danno per vicino lo scambio con Milan Skriniar, ma la trattativa è tutt'altro che chiusa. In mezzo al campo, comunque, un colpo è già quasi definito: Sandro Tonali vestirà nerazzurro, manca solo l'intesa con Cellino. E in difesa, qualora dovesse andar via Skriniar, il sostituto potrebbe essere Marash Kumbulla.