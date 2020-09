La confessione di Allan: "Anche i miei figli non avrebbero mai voluto lasciare Napoli"

"Ritornerò presto, anche i miei figli non avrebbero mai voluto lasciare Napoli". Una confidenza, forse anche qualcosina in più. Fatta agli amici più cari, quelli che è tornato a salutare in città dopo il ritiro di Castel di Sangro e prima della partenza per Liverpool, dove c'era l'Everton ad attenderlo. Allan da ieri non è più un calciatore del Napoli, ma forse gli sarebbe piaciuto esserlo ancora secondo questa confessione riportata da Il Mattino.