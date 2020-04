La confessione di Defoe: "Mi cercò la Juve, ma preferii tornare a casa e scelsi il Tottenham"

Jermain Defoe, ex attaccante del Tottenham, oggi ai Rangers, ha svelato in un'intervista a Sky Sports UK un retroscena di mercato che riguarda il suo mancato approdo in Italia, nel 2009: "Un agente mi chiamò dicendomi che la Juventus era interessata a me. Avevo già ricevuto la proposta del Tottenham, dove allenava Harry Redknapp. Pensai: Wow! Una grande squadra mi vuole! Sarebbe bello giocare in un campionato diverso: ho sempre pensato che avrei segnato gol ovunque. Alla fine, però, ha prevalso la voglia di non lasciare l'Inghilterra, e di tornare a casa. Ero di nuovo felice".