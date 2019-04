La continuità batte l'incertezza: Giampaolo è sempre più uomo-derby

© foto di www.imagephotoagency.it

Le reti di Gregoire Defrel e Fabio Quagliarella hanno permesso alla Sampdoria di battere il Genoa e conquistare il Derby della Lanterna numero 118. I blucerchiati, però, devono ringraziare soprattutto Marco Giampaolo, che sta diventando sempre più un fattore nella stracittadina genovese. Da quando il tecnico nativo di Bellinzona è alla guida del club, infatti, il Genoa non ha mai vinto: due pareggi e quattro sconfitte in tre stagioni, una serie negativa che il Grifone spera di interrompere il prima possibile.

Al di là del gol subito a freddo, è apparsa piuttosto netta la differenza di potenziale tra le due contendenti: da una parte una squadra già rodata, in grado di soddisfare le esigenze del proprio allenatore e di giocare quasi a memoria; dall'altra un gruppo che vive ancora di alti e bassi, alla ricerca di continuità e certezze. Cesare Prandelli sta provando a incidere sulla mentalità dei suoi ragazzi, scossi per i tanti ribaltoni in panchina e sicuramente indeboliti dalla partenza di Krzysztof Piatek. Il divario dalla zona calda, però, si sta pericolosamente assottigliando e i rossoblù devono riprendere a marciare se non vorranno essere coinvolti in una pericolosa lotta all'ultimo respiro. Sull'altra sponda di Genova, invece, si gongola per l'ennesimo trionfo e per la classifica, che torna a essere interessante dopo le due pesanti battute d'arresto contro Torino e Roma. Ora la Samp è a un punto dalla Lazio e due dal Torino: l'Europa non è un miraggio.