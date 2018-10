La coperta corta di Ballardini, Criscito offre per tutti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'inatteso crollo interno del Genoa contro il Parma spinge a riflessioni profonde in seno alla squadra rossoblù, anche alla luce di un Piatek che continua a segnare: in sostanza i rossoblù partono sempre dall'1-0 grazie al polacco, ma oggi non sono riusciti a difendere, nemmeno nel primo tempo, il vantaggio lampo procurato dal re dei bomber della Serie A.

Ballardini schiera infatti in campo una squadra evidentemente sbilanciata a sinistra, con Criscito eccessivamente voglioso di rendersi protagonista nella metàcampo avversaria, lasciando la propria retroguardia in evidente inferiorità numerica contro il tridente del Parma. Siligardi ne approfitta mettendo in croce Spolli e realizzzando il 2-1, Ceravolo tuffandosi nella prateria venutasi a creare dal mancato rientro del laterale azzurro e realizzando il tris. E a quel punto il Parma diventa una squadra complicatissima da affrontare, anche con un Piatek a propria disposizione.