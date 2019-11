La coperta corta di Conte e le necessità di mercato diverse dal club

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La coperta corta di Antonio Conte è raccontata dalla panchina che l'allenatore avrà a disposizione per la trasferta di Torino. Senza Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, mancherà pure Kwadwo Asamoah che oramai è un esterno ma che è pure un jolly, Conte avrà accanto soltanto Borja Valero. Il centrocampo è obbligato e scevro d'ogni possibile sorpresa: Nicolò Barella e Marcelo Brozovic più Matias Vecino. Null'altro, al massimo un giovane, ma nessun big perché soltanto lo spagnolo Borja Valero sarà alternativa in mediana. Un giocatore che è desaparecido con la nuova gestione contiana, un solo minuto di recupero in campo e poi tanto spogliatoio, allenamenti e panchina.

Urgono rinforzi La sorte non è stata benevola con l'Inter ma è chiaro che la coperta è corta. Conte vuole un interno di gamba, fisico, uno che risponda all'identikit di Arturo Vidal. Il problema è la distonia di vedute con la dirigenza: per Marotta l'Inter potrebbe anche restare così, al massimo con un rinforzo numerico d'occasione a centrocampo. Ausilio e gli scout continuano a macinare chilometri, l'input societario per ora è quello di scovare i nuovi Agoumè che Conte prima o poi dovrà aggregare ai big per lanciarli. In una stagione che per lui è del tutto e subito, che per proprietà e dirigenza è d'avvicinamento alla Juventus, per poi provare entro i prossimi due anni a giocarsela da pari a pari. Non ancora, però. Non a Torino. Dove la coperta corta a centrocampo è la fotografia dell'insoddisfazione di Antonio Conte.