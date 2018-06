La copertura tv della Serie A: 7 gare a Sky, 3 a Perform. Tutte in esclusiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette gare trasmesse su Sky, tre su Perform che manderà in onda i match tramite la nuova piattaforma Dazn. Tutte, per il momento, in esclusiva. In attesa di ulteriori accordi, di cui le piattaforme tv stanno già discutendo, così verranno suddivise le dieci gare di Serie A per il triennio 2018/2021.

Sabato ore 15.00 - Sky

Sabato ore 18.00 - Sky

Sabato ore 20.30 - Perform

Domenica ore 12.30 - Perform

Domenica ore 15.00 - Perform

Domenica ore 15.00 - Sky

Domenica ore 15.00 - Sky

Domenica ore 20.30 - Sky

Lunedì ore 20.30 - Sky