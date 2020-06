La coppia diventa un trio: così l’Inter può davvero sognare

Una combinazione d’altri tempi, almeno per l’Inter. Il primo gol siglato contro la Sampdoria, che per le statistiche porterà la firma di Romelu Lukaku, nell’immaginario collettivo a tinte nerazzurre rappresenta un respiro più lungo, indietro nel tempo, quando il reparto offensivo dei milanesi annoverava giocatori di classe superiore in grado di imbarazzare le difese avversarie con la propria superiorità tecnica. Il dialogo nello stretto tra Lautaro Martinez, Eriksen e Lukaku ha finalmente rinverdito ricordi da troppo tempo sopiti, segnando in maniera inequivocabile la via maestra da seguire per ritornare ad avere ambizioni di livello paritario al blasone nerazzurro: quella dei top player. I segnali forniti da Eriksen, in questo senso, sono stati eclatanti già a partire dalla sfortunata trasferta di Napoli, aggiungendo un tenore in più alla già collaudatissima LuLa che aveva fatto sognare all’inizio della stagione e che, messe da parte le voci di mercato, sembra destinata a ritrovare vigore in questa singolare post season successiva al lockdown. Di fatto la possibilità di poter contare su una Musa ispiratrice del calibro del danese alle proprie spalle, pone l’accoppiata avanzata su di un piano decisamente superiore, almeno potenzialmente, rispetto a quanto mostrato sino a questo momento. L’espressione di fisicità e simbiosi tattica tra i due, si arricchisce delle geometrie alternativamente semplici ed imprevedibili dell’ex trequartista del Tottenham. La coppia che diventa un trio, unico nella sua atipicità, e per questo indispensabile per consentire all’Inter di Conte di pensare decisamente più in grande rispetto a quanto fatto sino a questo momento.