La crescita esponenziale di Nicolò Barella, ovvero il Vidal che stava cercando Conte

vedi letture

Come le cose più vere della vita, spesso non ci si accorge di averle a fianco. Di averle in casa. Si cerca la gioia e la felicità lontano dal cuore quando il senso di tutto è lì, a pochi passi dallo sguardo. Antonio Conte cercava Arturo Vidal quando Arturo Vidal già lo aveva. Già ce l'ha. E' un ragazzo di Cagliari, scoperto da Gianfranco Matteoli nella Scuola Calcio Gigi Riva e che ha vissuto tutta la sua vita a calciar palloni in Sardegna. Con una parentesi tra i grandi a Como, ma che poi è fiorito e sbocciato nella sua isola.

Re di Spagna A Madrid, nel campo intitolato ad Alfredo Di Stefano ma che di nobile aveva ben poco, ha indossato la corona. E pur da perdente, nel tabellino finale, è stato padrone della mediana, tra tocchi, tacchi e delizie. Un box-to-box inglese, calciatore abile nel tackle, nell'affondo, nell'inserimento, nel gioco di spada e in quello di fioretto. Antonio Conte ha corso e rincorso a lungo d'estate, fino alle riunioni plenarie a Somma Lombarda, per ottenere Arturo Vidal. E c'è riuscito. Solo che ce lo aveva in casa.

L'equivoco cileno Il problema è che forse Conte di Vidal ha un ricordo sostanzialmente ancorato a quel che il Guerriero è stato. Al Vidal della Juventus, che non è più. Può diventare frangiflutti davanti alla difesa, intercettatore ma difficilmente potrà proseguire a macinar chilometri come una volta, come sta facendo ora Barella. La carta d'identità non mente e spesso serve ricordarlo. Anche a chi vive del dolce ricordo del passato, a chi non si accorge delle cose più belle nel giardino di casa.