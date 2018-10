La crescita prosegue. Un Napoli concreto vince e dilaga: Udinese ko 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol nel primo tempo, una perla di Fabián Ruiz, e due nella ripresa: un rigore di Dries Mertens e la ciliegina di Marko Rog per spezzare le resistenze di una Udinese tutt'altro che arrendevole. E per portarsi a -4 dalla capolista Juventus. Una indicazione di classifica che se non vuol dire riaprire il discorso Scudetto, significa almeno per questo Napoli iniziare nel migliore dei modi questo nuovo tour de force.

Prosegue l'evoluzione del Napoli di Carlo Ancelotti, che stasera s'è mostrato pratico e concreto anche in una serata in cui non ha rubato l'occhio. Serviva vincere, accorciare sulla capolista dopo Juventus-Genoa 1-1, e vittoria è stata. Anche netta, ben oltre i demeriti di una Udinese che più volte è andata vicino al pareggio, ma alla fine è crollata ed è capitolata, affondata dai colpi di un Napoli che ha più alternative e un più alto tasso tecnico.

Settima vittoria in nove partite di campionato per la squadra di Ancelotti. Un trionfo meritato, il successo dei subentranti: Fabian Ruiz, in campo dopo 3 minuti a causa dell'infortunio rimediato in apertura da Simone Verdi, ha aperto il match con uno splendido destro a giro. Marko Rog, entrato all'85esimo, ha fatto addirittura meglio. Molto meglio, andando a segno 40 secondi dopo il suo ingresso sul terreno di gioco e chiudendo definitivamente i giochi con un bel rasoterra. Nel frattempo il rigore trasformato da Mertens (tre minuti prima) e una gara che per più di un'ora è rimasta in bilico. Le occasioni di Lasagna e Pussetto hanno fatto da contraltare a quelle di Milik e Zielinski. Un botta e risposta che alla fine ha visto prevalere e dilagare il Napoli, che adesso può concentrarsi su una delle sfide più difficili della stagione: mercoledì al Parco dei Principi ci sarà di fronte uno dei tridenti più forti al mondo.