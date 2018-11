© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica scorsa, dopo la splendida doppietta segnata contro la Sampdoria, in tanti avevano immaginato un ritorno di Andrea Belotti nell'elenco dei convocati del ct Roberto Mancini. E invece, anche questa volta, il Gallo dovrà guardare gli azzurri dal divano di casa. Una scelta precisa, quella del Mancio, che probabilmente a inizio settimana prossima esporrà le proprie ragioni in conferenza stampa. Anche perché uno come Belotti, considerando il nuovo corso tecnico-tattico intrapreso da questa Italia, poteva far comodo al ct visto il suo dinamismo ed il suo spendersi per la squadra. Mancini però come detto ha fatto scelte diverse, probabilmente anche per valutare attaccanti (leggi Pavoletti) che possano regalare variazioni tattiche di livello in particolari frangenti nell'arco dei 90 minuti. Poi, se Belotti dovesse proseguire sulla strada intrapresa contro la Samp, la convocazione nella prossima tornata sarà solo una logica conseguenza.