© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La certezza - riporta il Corriere della Sera - è che, a meno di colpi di scena odierni, sabato in panchina Gennaro Gattuso ci sarà. Dal Milan, un’ora dopo il disgraziato pari contro il Frosinone che ha fatto sprofondare i rossoneri in classifica, è infatti arrivata la fiducia, come sempre informale: si va avanti così, ne usciremo tutti insieme. Formula inevitabile, ma - si legge - la verità è un filo diversa: anche la vittoria potrebbe non bastare a salvargli la panchina, perché il bilancio del segmento cruciale di queste cinque partite chiave — Torino, Bologna, Fiorentina, Frosinone e, appunto, la Spal — è già fallimentare: 3 pari e una sconfitta, 4 partite senza segnare lo straccio di un gol.