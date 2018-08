La crisi del terzo anno

© foto di Imago/Image Sport

L'avventura di José Mourinho al Manchester United sembra destinata a non protrarsi a lungo come quella di sir Alex Ferguson. Probabilmente nemmeno come Atkinson, cinque anni fra il 1981 e il 1986, appena prima dello scozzeseo. Era un calcio differente, c'è da dirlo, ma la soppotazione di Mou è arrivato al limite alto e lo ha fatto vedere presentandosi in conferenza stampa con il segno "tre". Che sono i gol subiti dalla sua squadra contro il Tottenham, ma anche le Premier vinte da lui, contro le due degli altri diciannove allenatori.

"Ci vuole rispetto", la chiosa del tecnico che, però, sembra la sbiadita copia di quello visto ai primi anni di Chelsea oppure nell'Inter. E siamo al terzo anno: il Real Madrid lo ha salutato prendendo Ancelotti dopo tre stagioni, con il Chelsea ha iniziato ma non concluso. Con lo United, dove aleggia lo spettro di Zinedine Zidane, potrebbe finire così, ancor prima della Champions League.